Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку военной операции в Газе

Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "поступил против национальных ценностей" Турции

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Израильский полузащитник турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель задержан в республике по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти", причиной для которого послужил его жест в поддержку операции в секторе Газа во время матча. Об этом в воскресенье сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

"Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти" в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Тунч также осудил военные действия Израиля в секторе Газа.

14 января во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. По информации агентства Anadolu, после этого совет директоров футбольного клуба исключил спортсмена из состава команды. "Антальяспор" объяснил свое решение тем, что Йехезкель "поступил против национальных ценностей" Турции.