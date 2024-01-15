Власти Никарагуа позволят уехать находящимся в тюрьме служителям церкви

Их согласился принять Ватикан

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Руководство Никарагуа позволит покинуть страну по меньшей мере 19 находящимся под следствием или уже осужденным представителям Католической церкви, которых согласился принять Ватикан.

"Правительство примирения и национального единства и народ Никарагуа выражают глубокую благодарность папе Франциску <...> за очень уважительную и деликатную координацию, чтобы сделать возможной поездку в Ватикан 2 епископов, 15 священников и 2 семинаристов", - говорится в заявлении руководства республики, опубликованном в воскресенье на правительственном портале 19 digital.

Среди тех, кому был разрешен выезд, числится епископ Матагальпы Роландо Хосе Альварес, который в прошлом году был приговорен к тюремному заключению. Большинство фигурантов этого списка были арестованы в декабре 2023 года.

Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило в октябре 2023 года о приостановлении дипломатических отношений между республикой и Ватиканом. Причиной этого стало высказывание Папы Римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой, поскольку в феврале в Никарагуа к 26 годам тюрьмы был приговорен епископ Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес. Согласно информации портала "Ватиканские новости", он обвинялся в "заговоре с целью подрыва национальной целостности и распространении ложных новостей через информационно-коммуникационные технологии в ущерб никарагуанскому государству и обществу".