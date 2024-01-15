В Таиланде рестораторы потребовали снять запрет на продажу алкоголя днем

По данным газеты Bangkok Post, владельцы заведений общепита направили открытое письмо премьер-министру страны с требованием отменить ограничение на продажу спиртного с 14:00 до 17:00

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Таиландские рестораторы потребовали от правительства отменить запрет на продажу алкогольной продукции в дневное время с 14:00 до 17:00 местного времени. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, Клуб владельцев ресторанов направил открытое письмо премьер-министру Сеттхе Тхависину с требованием снять ограничение, которое действует уже более 50 лет и является проблематичным для предприятий общественного питания, поскольку их сотрудникам всякий раз приходится объяснять иностранным клиентам, почему продажи алкогольных напитков приостанавливаются на три часа.

Как отметил президент клуба Соратхеп Ротпхочанарат, этот шаг будет соответствовать политике правительства по стимулированию экономики в рамках уже реализованного решения по продлению работы развлекательных заведений до 04:00 в Бангкоке, на островах Пхукет и Самуи, а также в провинциях Чиангмай и Чонбури. "Чтобы стимулировать экономику и одновременно помочь рестораторам, клуб требует внести поправки в закон, чтобы он соответствовал современным стандартам и лучше отражал туристический имидж Таиланда", - сказал он.

Ограничения на продажу алкоголя были введены в Таиланде в 1972 году с целью недопущения употребления горячительных напитков работниками в обеденное время. Продажа алкоголя в королевстве также запрещена с полуночи до 11:00.