Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Военнослужащие израильской армии обыскивают дома палестинских граждан, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 15 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска проводят рейды в городе Вифлеем, расположенном на Западном берегу реки Иордан, и обыски в домах палестинских граждан.

Также сообщается о военных действиях в Наблусе. В этом городе военнослужащие ЦАХАЛа берут штурмом здание университета Аль-Наджа, проводят обыски и аресты в студенческих общежитиях. Армия проводит рейды в городе Рамалла, где задержаны несколько человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.