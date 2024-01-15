СМИ: глава МИД КНДР вместе с делегацией прибыла 14 января в Москву

В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД России, посол Пхеньяна в РФ и другие дипломаты народной республики

СЕУЛ, 15 января. /ТАСС/. Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла 14 января в Москву. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД РФ, посол КНДР в Москве и другие дипломаты народной республики.

Ранее стало известно, что Цой Сон Хи посетит РФ с официальным визитом 15-17 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре прошлого года он посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В том же месяце делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В октябре того же года делегация Министерства физкультуры и спорта КНДР во главе с Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.