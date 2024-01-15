Глава администрации Тайваня выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с США

Цай Инвэнь заявила, что визит американской делегации демонстрирует поддержку со стороны Соединенных Штатов

ГОНКОНГ, 15 января. /ТАСС/. Действующая глава администрации Цай Инвэнь выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с США.

"Мы также надеемся, что тайваньско-американские отношения продолжат развиваться и станут важной движущей силой регионального и глобального процветания и развития", - приводит ее слова на встрече в Тайбэе с делегацией бывших высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов сайт офиса главы администрации Тайваня.

"Уверена, что по мере укрепления партнерских отношений Тайвань и США могут расширить сотрудничество в устойчивости экологии, научно-технической области, образовании, культуре и других сферах", - указала Цай Инвэнь. По ее словам, так же как Тайвань и США вместе боролись с пандемией, в будущем они будут работать сообща над решением различных глобальных вызовов.

Она также отметила, что визит американской делегации демонстрирует поддержку Тайваню со стороны США.

В свою очередь экс-помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли в ходе встречи заявил, что Соединенные Штаты надеются на дальнейшее развитие отношений с Тайванем под руководством новой администрации острова.

"Я очень рад иметь возможность встретиться с президентом (главой администрации - прим. ТАСС) Цай Инвэнь и подтвердить ей, что обязательства США тверды, принципиальны и поддерживаются обеими партиями", - приводит его слова сайт офиса главы администрации Тайваня.

"Мы также рассчитываем на дальнейшее развитие отношений между США и Тайванем под руководством нового правительства и совместное отстаивание мира и стабильности в Тайваньском проливе", - указал Хэдли.

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прибыла на Тайвань 14 января. В ее составе бывший помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США (в администрации Барака Обамы, демократ) Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер. Визит делегации США продлится до 16 января.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Выборы на Тайване

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.