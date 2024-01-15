МИД Туркмении поддержал принцип "одного Китая"

Правительство КНР является единственно законным правительством, представляющим весь Китай, отметили в дипведомстве

АШХАБАД, 15 января. /ТАСС/. Туркмения подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики (КНР) является единственно законным правительством, представляющим весь Китай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркмении.

"Туркменистан, обладающий международно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права. В этой связи, исходя из устава Организации Объединенных Наций, одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственно законным правительством, представляющим весь Китай", - сказано в сообщении.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.