В Сеуле внимательно следят за визитом главы МИД КНДР в Россию

Цой Сон Хи прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова

СЕУЛ, 15 января. /ТАСС/. Власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам.

"Северная Корея и Россия должны ясно понимать, что мы внимательно следим и за визитом министра иностранных дел Цой Сон Хи в Россию", - сказал Ку Бён Сам.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре 2023 года он посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.