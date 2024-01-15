В Польше заявили, что тема репараций остается в двусторонней повестке отношений с ФРГ

Вместе с тем Варшава не будет действовать в духе заявлений предыдущего правительства, заявил замглавы МИД Анджей Шейна

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вопрос выплаты Германией компенсации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, останется в повестке отношений Польши и ФРГ, однако Варшава не будет действовать в духе заявлений предыдущего правительства. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

"Мы обязаны реализовать положения двух резолюций [по выплате Германией компенсаций] Сейма (нижняя палата польского парламента - прим. ТАСС). В этом плане ничего не изменилось", - сказал дипломат. Он, однако, упрекнул предыдущее правительство страны, которое выдвинуло требования к Берлину о выплате более 6 трлн злотых (около $1,5 трлн), в неэффективном подходе к данному вопросу. Польский дипломат напомнил, что в соответствующей резолюции Сейма от 14 сентября 2022 года речь идет о "принятии на себя [Германией] политической, исторической, юридической и финансовой ответственности за последствия Второй мировой войны", а не о конкретной необходимости выплаты репараций.

По словам Шейна, важным символическим шагом для польско-германского примирения может стать участие Берлина в реставрации Саксонского дворца (бывшая резиденция польских королей) в Варшаве наряду с возвращением в него незаконно изъятых во время войны предметов искусства. Хорошим решением для ФРГ, по мнению замглавы МИД Польши, также могла бы стать поддержка ассоциации "Дети войны", которая объединяет поляков, пострадавших от германской оккупации.

Польские власти в сентябре 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных республикой в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.