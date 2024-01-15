FT: главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников

По данным газеты, "никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло"

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", в Давосе без участия России стала местом разговоров при отсутствии какого-либо реального продвижения к намеченной цели. Об этом говорится в статье газеты Financial Times (FT), озаглавленной "Почему мирные переговоры по Украине - это больше разговоры, чем [продвижение] к миру".

Как указано в материале, "главным достижением четвертой встречи по Украине было более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз". "Никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло. Без России это было бы невозможно, а Россию не пригласили", - говорится в публикации.

В Давосе представители 83 делегаций не смогли принять ни одного совместного документа, ни один иностранный чиновник не присутствовал на украинской пресс-конференции после завершения дискуссий. Одним из "негативных" факторов издание называет решение Китая не участвовать в данной встрече.

В 2023 году состоялись три встречи в таком формате. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом она выразила уверенность, что партнеры России в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.