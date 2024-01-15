Финляндия готовится весной полностью запретить сделки с недвижимостью гражданам РФ

Министр обороны страны Антти Хяккянен сообщил, что Финляндия планирует ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовится полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен, сообщает общественный вещатель Yle.

Хяккянен рассказал, что он работает "над полным запретом" на сделки с недвижимостью россиян в Финляндии. По словам министра, он ищет "юридические основания".

Он также отметил, что Финляндия планирует ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью лицам и компаниям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭП (Европейское экономическое пространство). По словам Хяккянена, "решения будут найдены уже весной".

10 января сообщалось, что Хяккянен запретил три сделки с недвижимостью, в том числе с участием граждан РФ.

Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

Минобороны Финляндии заявило 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.