СМИ: в Буркина-Фасо предотвратили очередную попытку переворота

Сорвано покушение на лидера страны Ибрагима Траоре, сообщает портал Qactus

НАЙРОБИ, 15 января. /ТАСС/. Очередная попытка госпереворота была предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на лидера страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus.

По данным портала, за покушением стоял дядя предыдущего временного президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибы, организовавшего переворот в 2022 году. Заговорщики рассчитывали устроить взрыв в президентской резиденции, отмечает издание.

В сентябре четверо офицеров были задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в организации и участии в попытке государственного переворота.

В сентябре 2022 года группа военных во главе с Ибрагимом Траоре совершила в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Захватившие власть военные также объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности. 2 октября Дамиба, который сам пришел к власти в январе прошлого года в результате государственного переворота, подписал документ о добровольном уходе с поста президента. 14 октября 2022 года Национальное собрание Буркина-Фасо единогласно назначило Траоре президентом переходного периода.