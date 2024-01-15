Дуда попросил Туска освободить экс-главу МВД Польши и его заместителя

Суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда попросил премьер-министра Дональда Туска освободить арестованных и заключенных в тюрьму бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его зама Мачея Вонсика. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции после встречи с премьером, сообщает радиостанция RMF24.

"Я обратился с просьбой [к премьеру Туску], чтобы на время, пока длится разбирательство, оба они вернулись домой", - сказал Дуда.

Президент также повторил свою позицию в отношении событий, связанных с отстранением национального прокурора Дариуша Барского новым генпрокурором Адамом Боднаром. "Здесь дело дошло до нарушения закона, и нельзя говорить о законном отстранении от должности национального прокурора. То, что мы видим, несерьезно и вызывает в стране беспокойство", - сказал Дуда. "Прокурор Боднар обязан сойти с пути беззакония, я об этом сказал премьеру", - добавил президент.

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" экс-глава МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были арестованы в прошлый вторник в президентском дворце. 20 декабря суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы - Центрального антикоррупционного бюро. В четверг оба политика были переведены из варшавского СИЗО - Каминьский в тюрьму города Радом, Вонсик - в тюрьму города Пшитулы Старе.