Протестующие в Берлине фермеры освистали министра финансов Германии

Кристиан Линднер смог взять слово лишь после того, как глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид попросил соблюдать тишину

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Выступление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера перед протестующими в Берлине фермерами сопровождалось настолько громкими неодобрительными криками, свистом и звуками вувузел, что он смог взять слово лишь после того, как глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид попросил соблюдать тишину.

Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся кричали: "Проваливай!". "Я призываю вас быть спокойнее", - сказал Руквид. Однако, когда Линднер начал говорить, его едва ли можно было услышать.

Министр заявил, что понимает возмущение протестующих. "Я глава партии (Свободная демократическая партия - прим. ТАСС), которая на протяжении десятилетий вступается за средний класс", - утверждал он. По словам Линднера, проблемы аграриев возникли не сразу, но накопились с годами.

В понедельник в Берлине проходит крупная акция протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить некоторые налоговые льготы для аграриев. В город прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держат плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца.