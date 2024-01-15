Bloomberg: Турция пропустит форум в Давосе из-за произраильской позиции его организаторов

По информации агентства, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не позволил поехать министру казначейства и финансов Мехмету Шимшеку

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников пропустить форум в Давосе из-за "произраильской позиции" его организаторов относительно конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, на форум должен был, в частности, поехать министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, однако Эрдоган не позволил ему это сделать.

Как пишет агентство, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб осудил "террористические атаки [палестинского движения] ХАМАС на Израиль". Такая позиция возмутила турецких политиков, хотя Шваб и призвал принять меры по защите гражданского населения сектора Газа.

Турецкий лидер не в первый раз пользуется площадкой форума в Давосе, чтобы заявить о своей позиции в отношении палестино-израильского конфликта. В 2009 году Эрдоган покинул мероприятие после перепалки с президентом Израиля Шимоном Пересом. В то время еврейское государство проводило военную операцию в секторе Газа. Эрдоган после скандала с Пересом в форуме не участвовал, хотя турецкие чиновники через несколько лет и вернулись в Давос, отмечает агентство.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.