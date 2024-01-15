На Украине внесли в список "спонсоров войны" уже около 50 международных компаний

Главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить их

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в список "международных спонсоров войны" уже около 50 компаний. Об этом сообщил агентству Укринформ глава НАПК Александр Новиков.

"На сегодня в этот реестр занесено почти 50 компаний. Больше всего из Китая - 14, на втором месте США - 7 компаний. Все остальные - преимущественно из стран Европейского союза", - сказал он. При этом, признал Новиков, хотя несколько компаний исключили из списка после переговоров с НАПК, список регулярно пополняется. "К сожалению, мы еженедельно вносим туда новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в России, платит значительные налоги в российский бюджет", - констатировал он.

НАПК Украины включает в список "международных спонсоров войны" физических лиц и компании, которые сотрудничают с РФ. Согласно информации, опубликованной на сайте агентства, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки.

В этом списке крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Одной из последних в реестр была внесена основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, являющаяся одной из крупнейших в мире.