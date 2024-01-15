Генсек ООН сообщил о гибели 152 сотрудников организации в секторе Газа

Антониу Гутерриш назвал это числом самым большим в истории ООН

ООН, 15 января. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта унесло жизни 152 сотрудников ООН. Об этом сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем <...>. С 7 октября 152 сотрудника ООН были убиты в Газе - больше всего в истории нашей организации", - сказал он.

Гутерриш добавил, что сотрудники гуманитарных организаций, несмотря на огромное давление, "делают все возможное для доставки помощи в Газу".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.