Генсек ООН заявил, что гуманитарная операция в Газе сталкивается с большими препятствиями

Антониу Гутерриш отметил, что если проверяющие не одобряют хотя бы один пункт из партии грузов, то проверка начинается заново

ООН, 15 января. /ТАСС/. Гуманитарная операция в секторе Газа сталкивается со значительными препятствиями как с доставкой грузов в анклав, так и с их раздачей. Об этом заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Досмотром грузов, поступающих в сектор Газа, в настоящее время занимается Израиль. "Гуманитарная операция сталкивается со значительными препятствиями на границе с Газой. На жизненно важные предметы, в том числе медицинское оборудование и компоненты, необходимые для ремонта инфраструктуры водоснабжения, был получен отказ с минимальным объяснением или без такового", - сказал он.

При этом, отметил глава всемирной организации, если проверяющие не одобряют хотя бы один пункт из партии грузов, то проверка начинается заново.

Гутерриш также отметил, что "с начала года только семь из 29 миссий по доставке помощи на север [анклава] смогли туда добраться".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.