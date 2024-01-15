Премьер Палестины считает, что США и Европа должны ввести санкции против Израиля

Мухаммед Штайе также обвинил Израиль в стремлении уничтожить палестинскую администрацию

РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. США и Европа должны остановить преступления Израиля и ввести против него санкции. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе, выступая на заседании правительства.

"США, Европа и спонсоры Израиля обязаны остановить преступления Израиля, поскольку он никого не слушает, и они должны перейти от политического баловства к санкциям против этого преступного государства", - приводит его слова информационное агентство WAFA.

Штайе выступил за допуск представителей международной прессы в сектор Газа для документирования совершенных Израилем преступлений.

Он также обвинил Израиль в стремлении уничтожить палестинскую администрацию. "Сила и легитимность властей Палестины исходят из ее народа и из нашей веры в право положить конец оккупации и создать собственное государство со столицей в Иерусалиме", - добавил премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.