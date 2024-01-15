ХАМАС распространило видео, в котором утверждается о гибели двух заложников

Представленная заложницей Ниа Агамани сообщила, что у удерживаемых радикалами в Газе людей не хватает воды и продуктов

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - распространило видео, в котором утверждается, что два заложника, находившиеся в руках радикалов в Газе, погибли в результате бомбардировок израильских сил. Видео с обращением одной из предполагаемых заложниц опубликовано в Telegram-канале группировки.

Представленная в видео как одна из удерживаемых "Бригадами Иззэддина аль-Кассама" 28-летняя жительница Беэр-Шева Ноа Агамани рассказала, что в результате бомбардировки дома, в котором находилась она и еще двое мужчин - 38-летний Этай Фирски и 53-летний Йоси Шераби - оказались под обломками разрушенного здания. По словам женщины, ее и Этая Фирски удалось вытащить из-под развалин живыми, однако при транспортировке в другое место мужчина умер от полученных ранений. Йоси Шераби, как пояснила она, скончался еще в момент бомбардировки дома.

Представленная заложницей Ниа Агамани сообщила, что у удерживаемых радикалами в Газе людей не хватает воды и продуктов, ситуация, по ее словам, ухудшается. Она призвала израильские власти "прекратить безумную войну и вернуть их [заложников] домой".

Ранее официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда сообщил, что "на протяжении последних недель судьба некоторых израильских заложников стала неизвестна". Он предположил, что "некоторые заложники были убиты, а остальным ежечасно угрожает серьезная опасность". Ответственность за возможную гибель удерживаемых в секторе Газа израильтян он возложил на правительство Израиля. Ранее ХАМАС уже неоднократно объявляло о смерти некоторых удерживаемых заложников, которые, по утверждению радикалов, погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.