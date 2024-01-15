СМИ: в самопровозглашенный Сомалиленд прибыла делегация Эфиопии

По данным газеты Somaliland Chronicle, главной целью визита является подготовка визита премьер-министра республики Абий Ахмеда

ХАРАРЕ, 15 января. /ТАСС/. Делегация Эфиопии во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Демеке Меконненом прибыла в самопровозглашенный Сомалиленд. Об этом сообщила газета Somaliland Chronicle со ссылкой на источники.

По данным издания, в задачу делегации, которая приехала в город Харгейса, входит подготовка визита в Сомалиленд на этой неделе премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Его поездка преследует цель укрепить меморандум о взаимопонимании, заключенный во время визита в Эфиопию главы Сомалиленда Мусы Бихи Абди. Как отмечает газета, "впервые действующий руководитель государства посетит Сомалиленд". По предварительным данным, премьер Эфиопии прибудет в город Бербера.

1 января Ахмед и Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила эфиопская газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением меморандума. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что Могадишо без колебаний предпримет действия против Аддис-Абебы в связи с заключенным соглашением. После этого старший советник начальника Генштаба ВС Эфиопии Алемешет Дегифе заявил, что Аддис-Абеба приводит вооруженные силы в боеготовность для предотвращения как внутренних, так и внешних попыток дестабилизации в стране.

Президент Джибути, председатель Межправительственной организации по развитию Исмаил Омар Гелле объявил о созыве 18 января чрезвычайного саммита ИГАД по ситуации в отношениях между Эфиопией и Сомали.