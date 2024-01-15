Генерал Ратко Младич перенес операцию по установке кардиостимулятора

Сын бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Дарко Младич отметил, что ни семья, ни адвокаты не получали никаких медицинских заключений, на основании которых можно было бы объективно оценить текущее состояние здоровья его отца

БЕЛГРАД, 15 января. /ТАСС/. Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины 81-летний генерал Ратко Младич 8 января перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщил его сын Дарко.

"Сербские специалисты, изучившие его документацию, пришли к выводу, что по всем параметрам и показаниям он не является кандидатом на установку кардиостимулятора и предложили другой метод лечения, - приводит слова Дарко Младича газета "Вечерне новости". - Что касается этого кардиостимулятора, который ему был установлен, наши специалисты считают, что его не следовало устанавливать, потому что он потенциально опасен для его жизни, а если все-таки говорить о необходимости такого устройства, то рассматривался другой тип, что для его состояния было более приемлемо. Голландские врачи не хотели принимать такие доводы, они настояли на этом устройстве и установили его любой ценой". Сын генерала отдельно указал, что ни семья, ни адвокаты не получали никаких медицинских заключений, на основании которых можно было бы объективно оценить текущее состояние здоровья Ратко Младича.

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом. На протяжении пандемии к Младичу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Приговор генералу

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Апелляционные слушания по делу прошли в Гааге 25-26 августа 2020 года. Защита требовала исправить ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты предложили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, которая потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор.