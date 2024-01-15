На Украине заявили, что США будут помогать Киеву несмотря на партию будущего президента

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что им повезло, что "есть президент США Джо Байден, который является демократом и понимает Украину"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов. Такое мнение в интервью польскому изданию Uklad Sil выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"На карту поставлено гораздо больше, чем только сама Украина. Помощь Украине отвечает стратегическим интересам США. Мы победим независимо от партийной принадлежности следующего американского президента", - считает он.

Дипломат признал, что Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на пост президента США, обладает "другими взглядами на отношения с Украиной и Россией", нежели действующая администрация. По словам Кулебы, Киеву "повезло, что есть президент [США Джо] Байден, который является демократом и понимает Украину".

"Он (Байден - прим. ТАСС) понимает, о чем идет речь, и делает очень и очень многое, чтобы нам помочь", - подчеркнул глава МИД Украины.