Число погибших после теракта в сельсовете на западе Украины возросло до двух

В Офисе генерального прокурора республики отметили, что следствие продолжает проводить экспертизы по факту теракта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число погибших в результате теракта в Керецковском сельсовете Закарпатской области Украины, устроенного местным депутатом в декабре прошлого года, возросло до двух. Об этом сообщил в понедельник Офис генерального прокурора Украины.

"Сегодня, 15 января 2024 года, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении умер еще один пострадавший - 47-летний депутат сельсовета", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Ведомство уточнило, что следствие продолжает проводить экспертизы по факту теракта.

15 декабря 2023 года депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Батрин пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений.

Сам Батрин был реанимирован. Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. На следующий день он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме. 17 декабря суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.