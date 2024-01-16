АдГ расторгла контракт с сотрудником после его участия во встрече правых

Партия прекратила трудовой договор с референтом сопредседателя Роландом Хартвигом по взаимному согласию

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) прекратила сотрудничество с референтом сопредседателя партии Алис Вайдель, Роландом Хартвигом, после появления информации о его участии во встрече представителей ультраправых кругов в Потсдаме. Об этом сообщил портал Focus-online со ссылкой на представителя АдГ.

Трудовой договор Хартвига как референта Вайдель с сегодняшнего дня "расторгнут по взаимному согласию", отметил он после заседания федерального правления АдГ в Берлине. Других подробностей не приводится.

На прошлой неделе портал Correctiv сообщил, что в ноябре 2023 года года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей ультраправых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовало несколько членов АдГ, в частности бывший депутат Бундестага, референт Вайдель Роланд Хартвиг. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему депортации из Германии. В соответствии с его представлениями, высылке должны подвергнуться соискатели статуса беженца, а также "неассимилировавшиеся граждане", уже получившие германский паспорт.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 24%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана "правоэкстремистской".