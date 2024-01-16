Ким Чен Ын отметил, что КНДР не начнет войну первой, но и не будет ее избегать

По словам лидера республики, части Корейской народной армии "покарают врагов", мобилизовав все средства, включая ядерные, если на полуострове вспыхнет война

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Власти КНДР не собираются начинать войну первыми, но и не будут ее избегать. Об этом снова заявил лидер народной республики Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы не начнем войну, но и вовсе не собираемся ее избегать. [У нас] нет причин начинать войну, мы не будем делать этого в одностороннем порядке, но если ее перспектива возникнет перед нами, мы не станем стараться ее избежать", - сказал он. Ранее Ким Чен Ын во время посещения предприятия оборонительной отрасли заявил, что КНДР не намерена "в одностороннем порядке" провоцировать "большие события [своей] подавляющей силой" на Корейском полуострове, но и "не собирается избегать войны".

"Война приведет к тяжелому краху и концу Республики Корея. Соединенным Штатам будут нанесены невообразимые разрушения и поражение. Наши вооруженные силы уже готовы к этому", - заявил лидер народной республики. По его словам, части Корейской народной армии "покарают врагов", мобилизовав все средства, включая ядерные, если на полуострове вспыхнет война.