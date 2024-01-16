Ким Чен Ын сообщил о наращивании армии не для силового объединения Корейского полуострова

Лидер республики отметил, что его страна не станет начинать войну первой, но и не будет ее избегать

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. КНДР наращивает собственные вооруженные силы не для объединения Корейского полуострова оружием. Об этом заявил руководитель народной республики Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Повторяю, что наращиваемая нами абсолютная мощь предназначена не для одностороннего объединения силой оружия или превентивного удара, а для собственной защиты, это соответствует справедливому праву на самооборону", - сказал Ким Чен Ын.

Он повторил, что КНДР не станет начинать войну первой, но и не будет ее избегать. "Не надо воспринимать это как нашу слабость. Ограничены ли наши силы самообороны оборонительными задачами и предотвращением войны? Отнюдь", - сказал Ким Чен Ын. По его словам, Корейская народная армия "покарает врагов" в случае войны, мобилизовав все средства, включая ядерное оружие.

Ранее на декабрьском пленуме руководитель народной республики заявил, что партия больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова. В то же время на сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын предложил включить в конституцию положение о том, что территория Республики Корея будет оккупирована и возвращена в состав КНДР в случае войны.