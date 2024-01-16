Гутерриш заявил, что ООН не может доставлять помощь в Газу из-за бомбардировок

Генеральный секретарь организации подчеркнул, что никто в анклаве "не находится в безопасности"

ООН, 16 января. /ТАСС/. ООН не может доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа из-за продолжающихся массированных бомбардировок территории анклава. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в X (ранее Twitter).

"Мы не можем эффективно доставлять гуманитарную помощь, пока Газа подвергается массированным беспощадным бомбардировкам. Нам нужна безопасность для персонала [ООН], а также восстановление логистики и деловой активности в регионе", - указал он, подчеркнув, что сейчас "нигде в Газе никто не находится в безопасности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.