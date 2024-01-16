Таиланд намерен предоставлять больше гумпомощи населению Мьянмы

По данным газеты Bangkok Post, Бангкок также планирует провести переговоры с Нейпьидо и представителями вооруженных этнических группировок, чтобы обсудить решение кризиса в республике

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Правительство Таиланда рассматривает возможность предоставления широкомасштабной гуманитарной помощи населению в Мьянме и проведения переговоров с руководством этой страны и представителями вооруженных этнических группировок, чтобы найти решение кризиса в республике. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин провел переговоры с главой МИД Панпри Пхиттхануконом и военным командованием королевства, в ходе которых обсудил гражданский конфликт в Мьянме и его возможные последствия для Таиланда. "Правительство Таиланда через министерство иностранных дел будет координировать свои действия с правительством Мьянмы в оказании помощи уязвимым группам населения, в то время как военные будут оказывать необходимую поддержку", - сообщил источник газеты.

Генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Канчана Пхатхарачок в декабре заявила, что Таиланд увеличит объемы гуманитарной помощи населению Мьянмы, проживающему вдоль таиландско-мьянманской границы. По ее словам, соответствующее решение было принято по итогам встречи главы МИД Таиланда и его коллеги из Мьянмы Тан Све, которая состоялась на полях 8-й конференции министров иностранных дел по сотрудничеству в бассейне Ланьцанцзян - Меконг в Пекине.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.