США осудили удары КСИР Ирана по иракскому Эрбилю

В Госдепе подчеркнули, что поддерживают правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке", - отмечается в заявлении. Как подчеркнули в Госдепартаменте, США "поддерживают правительство Ирака и региональное правительство Иракского Курдистана в их стремлении удовлетворять чаяния иракского народа".

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала удары КСИР безрассудными, заявив, что США "поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака". По ее словам, никто из американских военнослужащих, а также ни один американский объект не пострадал.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР информировало о том, что ВС Ирана нанесли удары по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле. В заявлении, как сообщил телеканал Al Mayadeen, также говорилось о том, что КСИР уничтожил в провинции Идлиб на севере Сирии террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые несут ответственность за теракт, совершенный 3 января в иранском Кермане и унесший жизни 89 человек.