Турпоток на Хайнань в 2023 году вырос на 49,9% и достиг 90 млн человек

По информации агентства Xinhua, за 2023 год общие доходы региона в туристической сфере составили порядка $25,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 16 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань приняла в 2023 году свыше 90 млн китайских и зарубежных туристов, что на 49,9% превысило показатель 2022 года. Такие данные провинциального Управления по делам туризма, культуры, радио и спорта публикует агентство Xinhua.

За 2023 год общие доходы Хайнаня в туристической сфере составили порядка 181,3 млрд юаней (около $25,5 млрд). Соответствующий показатель вырос на 71,9% в годовом выражении.

Как указали в ведомстве, особой популярностью в 2023 году у туристов пользовались морские круизы. Общее число туров до остовов Сиша в Южно-Китайском море увеличилось за прошлый год на 277,8%. За указанный период было выполнено 400 туров на круизных судах, которые перевезли около 149,4 тыс. туристов - рост на 405,33%.

В 2024 году, сообщили в управлении, Хайнань рассчитывает принять до 99 млн туристов, а доходы в этой сфере увеличить до 207 млрд юаней ($29,1 млрд).

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.