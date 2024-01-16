Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова

По данным оборонного ведомства острова, к нему также приблизилось три корабля КНР

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, два летательных аппарата НОАК - противолодочный самолет Y-8 и беспилотный летательный аппарат - пересекли срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова.

Кроме того, к западу от Тайваня на высоте около 6,4 тыс. метров был зафиксирован аэростат Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.