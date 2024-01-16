СМИ: около 50 ракет выпустили из сектора Газа по югу Израиля

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, основной удар пришелся по городу Нетивот

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Порядка 50 ракет было выпущено со стороны сектора Газа по южной части Израиля во время последнего мощного ракетного залпа во вторник утром. Такие данные приводит 12-й канал израильского телевидения.

По его информации, основной удар пришелся по городу Нетивот, расположенному в 11 км к востоку от границы с палестинским анклавом. Как сообщает 12-й канал, в городе было по меньшей мере одно прямое попадание по нежилому зданию, осколки от ракет упали в разных районах Нетивота, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Согласно данным телеканала, ракеты запускались из центральной части сектора Газа, откуда, по его утверждению, накануне были выведены подразделения израильской армии. Военные этот обстрел пока не комментируют.