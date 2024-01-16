СМИ: Испания направила Украине за полтора года оружие на €133 млн

По данным газеты ABC, всего за 18 месяцев Мадрид одобрил экспорт Киеву вооружений на €515 млн

МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Испания экспортировала на Украину вооружения и оборонную технику на сумму €133 млн в период с начала 2022 года по июнь 2023 года. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на отчеты по обороне и материалам двойного назначения, которые были подготовлены государственным секретариатом по торговле.

Всего за 18 месяцев власти Испании одобрили экспорт Киеву вооружений на €515 млн, однако не все поставки реализуются сразу же. Как уточняет издание, в статистике за 2021 год Украина даже не фигурировала. В течение 2022 года и первой половине 2023 года Мадрид направил Киеву среди прочего гранатометы, гаубицы, пулеметы, минометы и другие материалы.

Как уточняет издание, в 2022 году экспорт испанских вооружений вырос на 24% по сравнению с показателем 2021 года и превысил €4 млрд. При этом 60% поставок пришлось на страны - члены ЕС или НАТО.