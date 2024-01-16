Reuters: польские перевозчики 17 января приостановят протест на границе с Украиной

По данным агентства, перевозчики "предоставят время" правительству для выработки оптимального решения конфликта

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Польские грузоперевозчики приостановят блокировку дорог возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета защиты грузоперевозчиков и работодателей транспортной сферы Томаша Борковского.

"Это будет не окончанием, а приостановкой протеста", - сказал он. По словам Борковского, в связи с достижением соглашения с польскими властями по некоторым вопросам перевозчики "предоставят время" правительству для выработки оптимального решения конфликта. Как уточняет Reuters, протест прервется в 12:00 по местному времени (13:00 мск) 17 января.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя.

В новость внесена правка (13:30 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - 17 января.