В приграничной с Литвой и Польшей Гродненской области Белоруссии создадут узел обороны

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас напомнил, что в 2023 году "узлы сопротивления" создали в Брестской и Гомельской областях

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Третий в Белоруссии "узел сопротивления" создадут в текущем году в приграничной с Литвой и Польшей Гродненской области. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас.

"Работа по оборудованию узлов будет продолжаться, и в этом году спланированы данные работы, создание такого узла сопротивления в Гродненской области", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на канале в YouTube. Бас напомнил, что в прошлом году "узлы сопротивления" были созданы в Брестской и Гомельской областях.

"Оборудованием данных узлов сопротивления в большей степени занимаются местные органы власти. После оборудования они передаются на баланс в том числе Вооруженных сил и в дальнейшем используются как объекты учебно-материальной базы. На этот год спланировано проведение занятий на этих объектах, где в течение двух-трех недель подразделения оперативного командования, Сил специальных операций будут проводить занятия по боевой подготовке", - проинформировал генерал-майор.

"Мы видим, что в ходе проведения специальной военной операции глубоко эшелонированная оборона имеет свое [важное] значение. Изучив тот опыт, мы начиная с прошлого года активно также внедряем <...> создание, оборудование узлов сопротивления", - отметил Бас, подчеркнув, что создаваемые в Белоруссии узлы обороны позволяют "полностью автономно или изолированно выполнять задачи".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения в начале октября 2023 года узла обороны в Брестской области заявил, что Белоруссия создаст по периметру границ несколько крупных "узлов сопротивления". По словам министра обороны Виктора Хренина, в ведомстве пришли к выводу о необходимости создания укрепленных районов, которые способны выдержать удары артиллерии и авианалеты. При этом основной принцип, который должен быть заложен в их основу, - "автономность ведения боевых действий и удержание противника".