Депутаты ЕП потребовали от стран ЕС выполнить обещания в отношении помощи Киеву

По данным Financial Times, они предостерегли от синдрома усталости от конфликта на Украине

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Пять ведущих политических сил Европарламента (ЕП), в том числе ультраправая европейская партия "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) и "Зеленые", призвали страны - члены ЕС "выполнить обещания" в отношении оказания военной и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на их совместное заявление в преддверии намеченных на вторник дебатов по Украине.

Авторы воззвания предостерегли европейские столицы от синдрома "усталости [от конфликта] на Украине" и рекомендовали оказывать "эффективную и стабильную долгосрочную военную поддержку" Киеву в критический момент в тупиковой ситуации на украинской линии фронта.

"В последние два года мы слишком тормозили [с военными поставками Украине], - приводит издание выдержки из документа. - Поставки были очень ограниченными".

С другой стороны все более мощное давление в этой сфере на страны блока, по свидетельству газеты, оказывает Брюссель. С этой целью руководство сообщества объявило об аудите вооружений, переданных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву.

По словам одного из дипломатов, аудит будет "опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы Европейской службы внешних связей". Подобное требование Брюсселя уже вызвало протест со стороны некоторых стран, отказывающихся предоставлять полные данные. Служба планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

Решение о проведении проверки последовало вслед за требованием канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран - членов ЕС, слишком малы", - приводит его слова FT.