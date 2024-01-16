Yonhap: США и Южная Корея могут в 2024 году начать переговоры о расходах на оборону

По данным агентства, это связано с опасениями, что Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах в США

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Республика Корея и США могут начать переговоры о распределении расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове на два года раньше запланированного из-за допущения, что Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах в США. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По его информации, стороны согласились с тем, что эти переговоры следует начать в 2024 году. Как пишет Yonhap, такое решение, вероятно, было принято с учетом возможного возвращения Трампа на пост американского президента. Тот требовал от союзников увеличения доли в расходах на совместную оборону.

На юге Корейского полуострова расквартирован американский военный контингент численностью в 28,5 тыс. человек. Если договоренность будет реализована, то обсуждение начнется на два года раньше, чем должно было. Действующее соглашение о специальных мерах рассчитано до конца 2025 года.

Оно было заключено в 2021 году после "полутора лет тяжелых торгов" о том, сколько Республика Корея должна заплатить, отмечает Yonhap. Администрация Дональда Трампа требовала увеличения финансирования со стороны Сеула, по некоторым данным, в пять раз. В результате Республика Корея согласилась увеличить долю в расходах на 13,9%.

Возможное переизбрание Трампа порождает опасения, что переговоры о новом соглашении о распределении расходов могут стать сложными, указывает Рёнхап. Комментируя возможность переноса переговоров, в Министерстве иностранных дел Республики Корея сообщили, что "решение в отношении деталей" не было принято. В Сеуле обещали поддерживать связь с Вашингтоном в рамках подготовки к следующему соглашению.

Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове, которые прошли 15 января, фактически начался отбор кандидатов от этой партии на президентские выборы в США.