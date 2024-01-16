Глава МИД Израиля назвал уничтожение ХАМАС самым гуманным шагом для Газы

Исраэль Кац обсудил с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом "сотрудничество со странами региона, чтобы вернуть домой всех заложников", удерживаемых в палестинском анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС - это самый гуманный шаг, который может сделать Израиль для сектора Газа и его жителей. Такое мнение выразил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац в телефонной беседе с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Я поговорил с министром иностранным дел Австрии Александером Шалленбергом, подлинным союзником Израиля. Я выразил благодарность за его непоколебимую поддержку и четкое осуждение жестокого террористического акта ХАМАС 7 октября. Я подчеркнул ему, что ликвидация ХАМАС - это самое гуманное действие, которое Израиль может совершить ради жителей Газы и будущего всего региона", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Израильский министр добавил, что они с Шалленбергом также обсудили "сотрудничество со странами региона, чтобы вернуть домой всех заложников", удерживаемых в палестинском анклаве. "Рад, что он принял мое приглашение посетить Израиль и лично убедиться в разрушительном воздействии нападений ХАМАС на гражданское население", - отметил Кац.