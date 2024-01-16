В Норвегии заявили о возможном создании правительства национального единства в Палестине

Глава МИД страны Эспен Барт Эйде отметил, что "это должно быть прежде всего то, чего хотят сами палестинцы".

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Норвегия, США и некоторые другие страны Запада обсуждают с арабскими странами возможность создания палестинского правительства национального единства, которое могло бы получать от международного сообщества средства на восстановление сектора Газа. Об этом заявил журналистам в Давосе глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

"С нами сотрудничает ряд стран <...>, пытаясь создать правительство национального единства на широкой основе", - заявил Эйде, слова которого приводит агентство Reuters.

В Осло считают, что после разгрома ХАМАС объединенные палестинские территории должны управляться Палестинской национальной администрацией (ПНА), однако, по словам министра, "это должно быть прежде всего то, чего хотят сами палестинцы".

Эйде подчеркнул необходимость добиваться разрешения палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств для двух народов. Он также отметил, что в связи с растущей напряженностью в регионе эта задача требует срочного решения, однако препятствием является позиция израильского правительства, на которую, по мнению министра, могут повлиять только США и израильский народ. "Сейчас мы можем заниматься вопросом объединения Палестины и рассматривать различные модели [ее дальнейшего устройства] вместе с заинтересованными странами", - сказал Эйде.

Управление палестинскими территориями

По итогам переговоров в Осло в 1990-х годах произошло взаимное признание Организации освобождения Палестины (ООП) и Израиля. В соответствии с подписанными документами, на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа вводилось самоуправление, в частности была учреждена Палестинская национальная администрация в качестве высшего органа власти и Палестинский законодательный совет (ПЗС), наделенный полномочиями парламента.

25 января 2006 года на выборах в ПЗС большинство мандатов завоевали представители движения ХАМАС, не входящего в ООП. В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт - боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, а Западный берег реки Иордан - ООП во главе с ФАТХ (крупнейшая организация в составе ООП). Выборы в ПЗС неоднократно откладывались.