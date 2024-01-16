Кабмин Финляндии начал трудовые реформы, несмотря на протесты профсоюзов

В частности, правительство готовит закон, согласно которому будет нельзя повышать зарплату в экспортных отраслях

ХЕЛЬСИНКИ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии начинает реформы трудовой жизни и готовит закон, согласно которому будет нельзя повышать зарплату в экспортных отраслях, ожидается, что закон вступит в силу в декабре. Об этом сообщает во вторник министерство экономики и занятости Финляндии.

Реформа проходит при активных протестах профсоюзов Финляндии, которые анонсируют различные акции протеста.

"Модель формирования заработной платы, ориентированная на экспорт, естественна для такой открытой экономики, как Финляндия, которая живет за счет экспорта. Наша страна должна не только преуспеть в международной конкуренции, но и быть в состоянии нести расходы для общества всеобщего благосостояния", - приводится в сообщении цитата министра занятости Арто Сатонена.

Как говорится в пресс-релизе, в настоящее время формируется рабочая группа с участием профсоюзов, которая до конца мая подготовит отчет правительству. Цель состоит в том, чтобы представить предложение правительства в парламент в сентябре 2024 года, чтобы поправки в законодательство вступили в силу 1 декабря 2024 года, сообщает министерство.

Новый кабинет премьера Петтери Орпо, начавший работу в конце июня 2023 года, поставил целью сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Данные цели внесены в программу правительства. Это подразумевает, что до 2027 года, в частности, будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.