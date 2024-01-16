Глава саудовского МИД усомнился в способности Израиля достичь стратегических целей в Газе

Фейсал бен Фархан Аль Сауд считает, что для урегулирования конфликта заинтересованные стороны должны добиться прекращения огня в секторе Газа

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд усомнился в способности Израиля достичь стратегических целей в войне против радикального палестинского движения ХАМАС.

"Честно говоря, мы не видим никаких реальных признаков того, что стратегические цели, о которых заявляет Израиль, могут быть достигнуты", - сказал министр, выступая на заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По его словам, для урегулирования конфликта заинтересованные стороны должны добиться прекращения огня в секторе Газа, а также "заложить основу надежного процесса, который позволит палестинской администрации начать процедуру установления мира в регионе".