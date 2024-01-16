В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса

Глава МИД страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Определенно", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о том, может ли Саудовская Аравия принять соответствующее решение после окончания конфликта в секторе Газа и при условии достижения справедливого мира для Палестины.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения мира с Бахрейном и ОАЭ у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.