Киев и Брюссель договорились о начале проверки соответствия законов Украины европейским

Стороны уделили отдельное внимание разблокировке решения о предоставлении Украине помощи со стороны ЕС на сумму €50 млрд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам Европейского союза, это один из шагов на пути к открытию переговоров о вступлении Киева в ЕС. Об этом сообщил офис украинского президента.

"Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что стороны уделили отдельное внимание разблокировке решения о предоставлении Украине помощи со стороны ЕС на сумму €50 млрд евро. "Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса в этом вопросе", - подчеркивается в сообщении.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал решение о начале скрининга "очень важным шагом" на пути к вступлению в Евросоюз, от которого зависит скорость проведения переговоров. "В прошлом году Украина организовала селф-скрининг, то есть собственными усилиями провела соответствующую оценку, сопоставив почти 28 тыс. актов ЕС с украинским массивом законодательства. По нашим выводам, нужно будет имплементировать менее 3 тыс. актов ЕС", - отметил он, добавив, что "эта цифра с каждым днем уменьшается", так как украинский парламент регулярно принимает евроинтеграционные законы.

Гетманцев подчеркнул, что Еврокомиссия проведет аналогичную работу по проверке украинских законов, чтобы "наполнить каждое направление будущей переговорной рамки конкретными задачами по принятию тех или иных нормативно-правовых актов, сроков, переходных периодов, времени вступления в силу и других деталей".

О переговорах ЕС с Украиной

В ночь на 15 декабря 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.

При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля.