Экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон вышел из предвыборной гонки США

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон отказался от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, так как остался недоволен результатами кокусов (собраний активистов) в штате Айова.

"Я поздравляю Дональда Трампа с победой в Айове, а также других кандидатов, которые принимали участие в выборах и заручились поддержкой делегатов. Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас. Моя позиция принципиального республиканца, который обладает опытом и говорит правду о фаворите гонки, не возымела успеха в Айове", - говорится в заявлении Хатчинсона.

Ранее из-за неудовлетворительных результатов выборов в Айове о выходе из предвыборной гонки заявил бизнесмен Вивек Рамасвами.

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам кокусов республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Хейли обошла Трампа только в одном округе штата - Джонсоне. В остальных 98 лидирует экс-президент США.