Глава МИД Венгрии заявил, что санкции против РФ не приблизили мир на Украине

Петер Сийярто отметил, что санкции "не поставили экономику России на колени"

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Антироссийские санкции не поставили экономику России на колени, а также не смогли приблизить мир на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому порталу Exxpress.

"Очевидно, что все, что было сделано до сих пор, не принесло успеха. Было поставлено много оружия, но война только затягивается. Украине было выплачено много денег, но разрушение Украины продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру", - сказал дипломат.

По его мнению, требуется как можно скорее изменить нынешний подход к России. "Однако в регионе есть гораздо более крупные страны, чем мы, и они должны играть здесь важную роль", - добавил политик.

С февраля 2022 года Европейский союз ввел 12 пакетов санкций в отношении России.