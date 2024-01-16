В Британии заявили, что экипаж обстрелянного у Йемена греческого сухогруза не пострадал

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщили, что Zografia продолжает движение в следующий порт назначения

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Экипаж греческого сухогруза Zografia, который попал под ракетный обстрел у берегов Йемена, находится в безопасности. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"Есть повреждение выше ватерлинии. Пожар не зафиксирован, жертв нет. Судно продолжает [движение] в следующий порт назначения", - сказано в нем.

Ранее британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что греческий сухогруз Zografia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения.

По данным UKMTO, инцидент произошел примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене. Ambrey, в свою очередь, сообщила, что судно находилось в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.