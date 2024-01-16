Судан приостановил контакты с Межправительственной организацией по развитию

Решение последовало в свете нарушений президента организации, который поместил обсуждение ситуации в Судане в повестку встречи членов ИГАД в Уганде, назначенную на 18 января, без предварительных консультаций с Суданом

НАЙРОБИ, 16 января. /ТАСС/. Судан приостановил участие в контактной группе по мирному урегулированию Межправительственной организации по развитию (ИГАД), в состав которой входят Джибути, Эфиопия, Кения и Южный Судан. Об этом сообщил во вторник в МИД страны.

В задачи квартета ИГАД входило посредничество между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования (спецназ) Мухаммедом Хамданом Дагало. Очередная встреча группы должна была пройти 18 января в Уганде.

"Решение последовало в свете нарушений президента организации, который поместил обсуждение ситуации в Судане в повестку встречи членов ИГАД в Уганде, назначенную на 18 января, без предварительных консультаций с Суданом", - говорится в заявлении МИД Судана. В нем отмечается, что приглашение Дагало на эту встречу "является серьезным прецедентом в истории ИГАД и региональных и международных организаций".

Ранее Дагало посетил Уганду, Эфиопию, Джибути, Кению и ЮАР. В конце декабря в Джибути прошли очередные переговоры в рамках квартета ИГАД, в котором председательствует данная страна.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения. По данным ЮНИСЕФ, с апреля своих домов лишились более 3,5 млн детей. Это самое большое число несовершеннолетних, ставших переселенцами в границах одной страны.