Сторонники оппозиции вновь собрались на протест в центре Белграда

Это первая после двухнедельного перерыва акция протеста

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили первую после двухнедельного перерыва акцию протеста в центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК), сообщает корреспондент ТАСС.

Собравшиеся перекрыли проезжую часть на центральной улице Краля Милана, расположившись между РИК и президентским дворцом. Организаторы протестной акции установили сцену со световым и звуковым оборудованием, с которой, как ожидается, обратятся лидеры оппозиционного движения.

18 декабря, на следующий день после проведения парламентских и муниципальных выборов, оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

Как ранее заявил избирком, коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" по результатам утверждения итогов парламентских выборов в Сербии получает 46,75% голосов, или 129 из 250 мест в парламенте. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" получил 23,66%, или 65 мандатов.