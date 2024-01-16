Такер Карлсон сравнил возможную победу Хейли на выборах с войной с Ираном

По словам журналиста, "ни один нормальный человек не хочет этого"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает, что победа экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли на президентских выборах в США будет сопоставима с войной с Ираном.

"Никки Хейли на посту президента - это что-то очень похожее на войну с Ираном. Эта ужасная идея. Ни один нормальный человек не хочет этого", - сказал он в своем подкасте.

Ранее Хейли набрала 19,1% голосов и заняла третье место на кокусах (собраниях активистов) республиканцев в штате Айова. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов. Убедительную победу одержал бывший президент США Дональд Трамп. Он получил 51% голосов сторонников Республиканской партии.